الخارجية الروسية: سنرد على العقوبات الأمريكية في المكان والزمان المناسبين

وكالات (صدى):

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الثلاثاء إن موسكو تحتفظ بحق الرد واختيار المكان والزمان المناسبين للرد بالطريقة التي تراها مناسبة على توسيع الولايات المتحدة لعقوباتها على روسيا.

ونسبت وكالة أنباء “تاسا” لروسية، في نشرتها باللغة الانجليزية، إلى ريابكوف قوله ” لقد قلنا مرارا ونقول مجددا أننا يجب أن نكون جميعا حذرين .. نحن لا نعلم ماذا ستكون الخطوة العدائية الجديدة ضدنا من قبل القيادة الأمريكية “.

وأضاف “لا منطق لتصرفاتهم منذ وقت طويل ولقد اعتدنا على هذا” .. مشيرا إلى أن روسيا ستوسع قوائمها هي الأخرى وسندرس كيف سنرد بالمثل.