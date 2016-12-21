نشر : 2016/12/21 - 12:46 ص 351 مشاهدة 10 تعليق صدى سبورت فيديو : فهد الانصاري: اهدي هدفي لشهداء حلب مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
10 تعليقات
يافهد شهداء حلب ان شاء الله عندربهم أحيا يرزقون مادرو عنك انت وهدفك
ليونيل ميسي على غفله .
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.. اهل حلب يحتاجون دعاء وتضامن .. مو في حاجة اهدافك العالميه ..
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ههههههههه
يافهد اهل حلب يحتاجون الدعاء لهم ، وليس هدفك
ياشين المتاجرة بمأساة اهل حلب وش يسوون بهدفك بيمنع عنهم قصف بشار ولا بيلقى لهم مأوى طير انت وهدفك بس
لا تنحت يا الانصاري ما يحتاجون هدفك ولا دريو عنه اهد اسرهم راتبك يا بكاش
حطه في
يني انهم تابعو مباراتك ولما سجلت قالو يوووووووه يازين الهدف ان شاءالله يهديه لنا
ياخي والله ماحد درا عنك انت وهدفك وهديتك حطها بالي انت خابر