فيديو : فهد الانصاري: اهدي هدفي لشهداء حلب






10 تعليقات


  1. ابن وائل [ عدد التعليقات: 3 ] 21/12/2016 في
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    1

    يافهد شهداء حلب ان شاء الله عندربهم أحيا يرزقون مادرو عنك انت وهدفك

  2. علي [ عدد التعليقات: 876 ] 21/12/2016 في
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    2

    ليونيل ميسي على غفله .

  3. أبو فيصل [ عدد التعليقات: 1550 ] 21/12/2016 في
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    3

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  4. ناقده ومتابعه💕💕 [ عدد التعليقات: 1455 ] 21/12/2016 في
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    4

    .. اهل حلب يحتاجون دعاء وتضامن .. مو في حاجة اهدافك العالميه ..

  5. ناقده ومتابعه💕💕 [ عدد التعليقات: 1455 ] 21/12/2016 في
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    5

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  6. Sa [ عدد التعليقات: 11 ] 21/12/2016 في
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    6

    ههههههههه
    يافهد اهل حلب يحتاجون الدعاء لهم ، وليس هدفك

  7. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9793 ] 21/12/2016 في
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    7

    ياشين المتاجرة بمأساة اهل حلب وش يسوون بهدفك بيمنع عنهم قصف بشار ولا بيلقى لهم مأوى طير انت وهدفك بس

  8. ص ص ص [ عدد التعليقات: 1162 ] 21/12/2016 في
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    8

    لا تنحت يا الانصاري ما يحتاجون هدفك ولا دريو عنه اهد اسرهم راتبك يا بكاش

  9. ب [ عدد التعليقات: 5 ] 21/12/2016 في
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    9

    حطه في

  10. ابوسعود٠٥٠٢ [ عدد التعليقات: 97 ] 22/12/2016 في
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    10

    يني انهم تابعو مباراتك ولما سجلت قالو يوووووووه يازين الهدف ان شاءالله يهديه لنا
    ياخي والله ماحد درا عنك انت وهدفك وهديتك حطها بالي انت خابر


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