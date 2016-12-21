بموجب توجيهات وزير الدفاع بالتعامل مع مصابي جنودنا البواسل “الغامدي” الى رئيس رقباء

محمد بن شقيه (صدى):

كرم قائد القوات البرية الملكية السعودية، “عزيز بن أحمد الغامدي” أحد أفراد القوات، وأصدر قرار ترقيته إلى رتبة رئيس رقباء، بموجب توجيه رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات البرية، المبني على توجيهات وزير الدفاع -حفظه الله- بشأن التعامل مع حالات رجال الأمن الذين يصابون في ميدان الشرف.

وكان “الغامدي” الذي يسكن أهالي مركز نصبه التابعه لمحافظة غامد الزناد بمنطقة الباحه، قد تعرض لإصابة بالغة وهو في ميدان العز والشرف والكرامة مدافعًا عن دينه ووطنه ومليكه العام الماضي ، وبعد شفائه من إصابته تم تكريمه وترقيته إلى رتبة رئيس رقباء، معبرًا عن فخره واعتزازه بعمله حاميًا لوطنه مع زملائه.

وأكد “الغامدي” أنه سيبذل قصارى جهده برفقة زملائه رجال الأمن للمساهمة في حفظ وطنه ودينه، ومشيرًا إلى أن وقوف وزير الدفاع بجانب رجال الأمن ما هو إلا تقدير منه على ما يبذلونه من جهود وحرصه على العناية بهم.