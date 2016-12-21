20 مراقبا من الأمم المتحدة للأشراف على إجلاء المدنيين من حلب

دمشق (صدى):

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة موافقة الحكومة السورية وأطراف أخرى تقاتل على الأرض على السماح بإرسال عشرين مراقبا إلى شرق حلب، لمراقبة عمليات الإجلاء.

وتنتظر الأمم المتحدة موافقة جميع الأطراف على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى حلب، حيث كان يعيش المدنيون تحت الحصار منذ يوليو الماضي.

وجاءت الموافقة غداة تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا لنشر مراقبين للاشراف على عملية الإجلاء وتقديم تقرير عن حماية المدنيين الذين ما زالوا في بضعة أحياء لا تزال محاصرة في المدينة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “لقد تلقينا إذنا بإرسال 20 موظفا دوليا ومحليا إلى حلب، للقيام بدور حاسم في المراقبة والاستجابة في مدينة حلب”.

وأضاف أن “الوصول إلى الناس الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية التي تنقذ حياتهم، أمر ضروري وملح”.

ومنذ بدء عملية الاجلاء الأسبوع الماضي، احصت اللجنة الدولية للصليب الاحمر خروج 25 الف شخص من شرق حلب.

وتأتي عمليات اجلاء المحاصرين من مدنيين ومقاتلين من حلب بموجب اتفاق روسي تركي ايراني، بعد سيطرة قوات النظام السوري على معظم الاحياء الشرقية التي كانت تحت سيطرة الفصائل منذ العام 2012، تاريخ انقسام المدينة بين الطرفين.

وتعد هذه السيطرة الانتصار العسكري الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد خلال ما يقارب ست سنوات من الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 310 آلاف شخص، وتهجير نصف سكان البلاد.

وقال دوجاريك إن فريقا من الأمم المتحدة موجود عند نقطة تفتيش لقوات الحكومة السورية في حلب، لرصد قافلة الحافلات التي تقل أشخاصا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة.

وأوضح أن “حماية المدنيين الذيت يغادرون هذه المناطق لا تزال تمثل القلق الأكبر”، مشيرا إلى أنه “يجب السماح للمدنيين بأن يغادروا بأمان، إذا ما أرادوا ذلك”.