بلدية القطيف تضبط معمل حلويات عشوائي فوق أسطح أحد المباني

خالد الغامدي (صدى):

تمكنت بلدية محافظة القطيف من ضبط معمل غير نظامي يقع فوق سطح أحد المباني بالمحافظة، يقوم بإعداد حلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مستغلا وجود «بوفيه» أسفل المبنى.

كما صادرت فرق قسم الصحة العامة بالبلدية محافظة القطيف، 50 كيلوجراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أثناء جولة تفتيشية على أحد البوفيهات بالمحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس زياد مغربل، أن مداهمة البوفيه تأتي استكمالا للحملة التفتيشية على البوفيهات بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتوافر متطلبات السلامة.