100 مليار دولار لتوسعة عدة مطارات بدول الخليج

حمود الدهمشي (صدى):

اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من 100 مليار دولار لتوسعة عدة مطارات، من اجل استيعاب حركة المسافرين جوا، التى من المتوقع ان تتضاعف بحلول 2035.

ووفقا لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “اياتا”، من المتوقع أن تشهد المنطقة نموا نسبته 5 % سنويا، في ضوء سفر 7.2 بليون شخص جوا عام 2035، ما يعني تقريبا ضعف عدد المسافرين جوا هذه السنة، والبالغ نحو 3.8 بليون مسافر، وستنتج من هذا النمو القوي استثمارات إضافية في مشاريع توسيع المطارات.

الإمارات تأتي في مقدمة دول الشرق الأوسط في عدد المسافرين جوا مع زيادة سنوية نسبتها 6.3 %، ولاستيعاب حركة الزيادة في أعداد المسافرين تنفذ الإمارات مشروع توسيع مطار آل مكتوم الدولي بقيمة 34 مليار دولار.

يشمل المشروع بناء خمسة مدارج وتأمين طاقة استيعابية تصل إلى 160 مليون مسافر سنوياً.

ولا يستبعد أن تتجاوز حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي الذي تفوّق على مطار “هيثرو” البريطاني ليصبح الأكثر ازدحاما في العالم لجهة المسافرين الدوليين، حاجز الـ 83 مليون مسافر هذه السنة في مقابل 78 مليوناً العام الماضي، في حين يتوقع أن يستخدمه 90 مليوناً العام المقبل.

ومن المنتظر أن يكسر مطار أبو ظبي الدولي حاجز 40 مليون مسافر بحلول عام 2017، بفضل مشروع مجمع المطار الرئيس الجديد البالغة قيمته 6.8 مليار دولار.

ويخطط مطار إمارة الشارقة الدولي للتعامل مع 25 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2025، بالتوافق مع توسع قطاع الطيران.

كما تنفذ إمارة عجمان مشروع مطار عجمان الدولي الجديد بقيمة 2.1 مليار درهم إماراتي تساوي نحو 571 مليون دولار، وهو سيتعامل لدى إنجازه مع مليون مسافر سنويا.

أمّا مطار الملك عبد العزيز الدولي بالسعودية، فدخل عملية تطوير ثلاثية المراحل بقيمة 1.5 مليار دولار، بهدف تلبية حاجات ما يزيد عن 30 مليون مسافر، ويرجح إنجاز المرحلة الأولى من المشروع عام 2017.

ومن المقرر أن تنتهي المرحلتان الثانية والثالثة من التطوير بحلول عام 2035، ما سيمكن المطار من التعامل مع 85 مليون مسافر سنوياً.

ويساهم توسيع المطار في مساعدة المملكة على زيادة عدد المسافرين من 28 مليونا إلى 45 مليونا بحلول عام 2020، وهو الهدف الذي وضعته الهيئة العامة للطيران المدني في خطتها التشغيلية. ومنحت الكويت عقدا بقيمة 4.8 مليار دولار لشركة محلية لتوسيع المطار الدولي الوحيد في البلاد.

ويشمل العقد تشييد مبنى جديد للمسافرين ومدرج، إضافة إلى 30 بوابة مغادرة لتعزيز قدرة المنشأة على استيعاب 13 مليون مسافر هذه السنة، ومن المقرر أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 25 مليون مسافر بحلول عام 2025.

وتنفذ البحرين مشروع توسيع بقيمة مليار دولار، لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار البحرين الدولي إلى 13.5 مليون مسافر سنوياً.