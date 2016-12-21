القبض على 4 شباب بحائل استولوا على 269 ألف ريال من « بنده» تحت تهديد السلاح

علي العنزي (صدى):

ألقت شرطة منطقة حائل القبض على أربعة مواطنين، نفَّذوا جريمة سطو مسلح، على متجر “هايبر بنده” واستولوا على حوالي ٢٦٩ ألف ريال.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل، إن دوريات الأمن تلقت بلاغا بعد منتصف ليلة الأحد ١٤٣٨/ ٣/ ١٩هـ من أحد حراس أمن أسواق هايبر بنده بمدينة حائل، حول تعرض السوق لسطو مسلح من قِبل شخصين ملثمين، قاما بتقييده، والاستيلاء على مبلغ مالي نقدي (٢٦٩٥٥٢) ريالاً.

واوضح أن نتائج التحقيق في الجريمة أسفرت عن القبض على المتهمين بارتكابها، وعددهم أربعة سعوديين، تتراوح أعمارهم من ٢١ إلى ٢٣ عامًا.

وأضاف: تم ضبط الأموال التي استولى عليها الجناة، ومسدس بحوزتهم، ويتم استكمال إجراءات التحقيق معهم، والوقوف على ارتباط أي منهم بالجرائم المماثلة؛ وذلك تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة حائل