بالصور.. احتجاجات عمال «بن لادن» توقف حركة المرور على الطريق الدائري بمكة

نايف السالم (صدى):

تجمع عمال شركة “بن لادن” مساء اليوم في الطريق الدائري الرابع في العاصمة المقدسة احتجاجاً على عدم تسلم رواتبهم لعدة أشهر، واغلقوا الطريق وعطلوا الحركة المرورية بشكل كامل، الأمر الذي جعل السيارات تقف لعدة ساعات في الطريق.

وقال شهود عيان أن بعض العمال كانوا يرمون السيارات بالحجارة، فيما تدخلت الجهات الأمنية المختصة من أجل فض تجمع العمال وفتح الشارع أمام السيارات.

يذكر انه هذه ليست المرة الأولى لعمال الشرطة، حيث سبق وأن أحرقوا باصات الشركة في حي “الرصيفة” كما حطموا سياراتها في مطار جدة الجديد.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحل مشكلة العمال المتأخرة رواتبهم.

وتدهورت أوضاع شركة “بن لادن” بعد حادثة “رافعة الحرم”، وأصدر خادم الحرمين الملك سلمان وقتها قراراً بإيقاف عمل الشركة في مشاريع الحرمين الشريفين ومنعها من الدخول في أي مناقصات لمشاريع حكومية، الأمر الذي جعل الشركة تسرح عشرات الآلاف من عمالها ، دون منحهم مستحقاتهم المالية، كما تدخلت بعض الدول من أجل حل أزمة عمالها المتاثرين ومن بينها الهند وباكستان والفلبين.