دورتموند يسقط في فخ التعادل مع أوجسبورج بالبندسليجا

محمود أحمد (صدى):

تعادل فريق بروسيا درتموند مع ضيفه اوجسبوع بهدف لكل فريق في اطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدورى الالمانى لكرة القدم “بندسليجا” .

وتقدم اوجسبورج اولا عن طريق اللاعب جي دونج وون في الدقيقة 33 قبل ان يحرز بروسيا دورتموند هدف التعادل عن طريق عثمان ديمبلي بالدقيقة 47 من عمر المباراة .

ويرتفع رصيد دورتموند الي 27 نقطة في المركز الرابع بينما رفع اوجسبورج رصيده الي 18 نقطة في المركز الثاني عشر.