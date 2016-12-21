مقتل وإصابة 5 مدنيين اثنين في قصف لميليشيات الحوثي على أحياء تعز

فهمي محمد (صدى):

لقي مدنيان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في قصف لميليشيات الحوثي وصالح على الأحياء السكنية في تعز.

ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية ، مشيرة إلى أن قوات الشرعية تمكنت في الوقت نفسه من دحر الإنقلابيين في مدينة المسراخ جنوبي تعز .

وأضافت أن 6 من ميليشيات الحوثي وصالح قتلوا وأصيب 6 آخرون من أفراد الجيش الوطني والمقاومة في مواجهات بمنطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوبي تعز .

كما تمكن الجيش اليمني من تدمير عربة محملة بالذخائر تابعة للمتمردين.

وتسيطر القوات الحكومية على تعز رغم محاصرة الحوثيين والموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح المدينة من ثلاث جهات.