مقتل وإصابة 5 مدنيين اثنين في قصف لميليشيات الحوثي على أحياء تعز

فهمي محمد (صدى):
لقي مدنيان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في قصف لميليشيات الحوثي وصالح على الأحياء السكنية في تعز.
ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية ، مشيرة إلى أن قوات الشرعية تمكنت في الوقت نفسه من دحر الإنقلابيين في مدينة المسراخ جنوبي تعز .
وأضافت أن 6 من ميليشيات الحوثي وصالح قتلوا وأصيب 6 آخرون من أفراد الجيش الوطني والمقاومة في مواجهات بمنطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوبي تعز .
كما تمكن الجيش اليمني من تدمير عربة محملة بالذخائر تابعة للمتمردين.
وتسيطر القوات الحكومية على تعز رغم محاصرة الحوثيين والموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح المدينة من ثلاث جهات.