عصابة تستغل عطلة الأسبوع وتسرق أجهزة ومعدات بملايين الريالات من مستشفى جازان

حسن الجعفري (صدى):

تعرض مستشفى جازان العام خلال إجازة الأسبوع الماضي للسرقة واختفاء معدات وأجهزة طبية تقدر بملايين الريالات.

واستغلت عصابة نهاية الأسبوع وقيام عمالة وحراس بعمليات تنظيف المستشفى، وعبثت بكاميرات المراقبة وإزالتها وسرقة بعض محتويات المستشفى من المعدات والأجهزة الطبية وغير طبية.

فالمستشفى لم تنتهي معاناته مع الحريق الشهير والضحايا، وامتدت الكارثة إلى سرقة أجهزة طبية ثمينة وحيوية تخص غرف العمليات والأشعة والمختبر والعناية المركزة وكاميرات مراقبة من مقر المستشفى.

وأكد مصدر مسؤول بصحة جازان أنه تمت إحالة الموضوع إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وكشف تفاصيل هذه الحادثة.