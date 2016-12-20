اختطاف موظف بالصليب الأحمر في شمال أفغانستان

وكالات (صدى):

اختطف مسلحون موظفا باللجنة الدولية للصليب الأحمر شمال أفغانستان اليوم الثلاثاء بعد أن أوقفوا سيارات تابعة للجنة تقل 4 من موظفيها. ‏

‏ وذكرت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، في نشرتها باللغة الانجليزية، أنه لا تتوافر معلومات حتى ‏الآن بشأن هوية الموظف المختطف، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. ‏

‏ وأوضحت الوكالة أن الطريق السريع بين إقليمي قندوز و بالخ شهد حالة من عدم الاستقرار على مدار ‏الأشهر الأخيرة حيث صعدت الجماعات المسلحة المناوءة للحكومة أنشطتها المتمردة في الاقاليم الشمالية ‏الرئيسية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يختطف فيها مسلحون أفرادا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ‏فقد اختطف المسلحون خمسة من موظفي اللجنة في إقليم غزنة في جنوب شرق البلاد في شهر فبراير ‏ولكنهم أفرجوا عنهم بعد أربعة أيام تقريبا. ‏

‏ يذكر أن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان تأسس عام 1987 ويعمل على منع انتهاكات ‏القانون الدولي الانساني ولحماية المحتجزين وتوفير المياه والصرف الصحي ووسائل الدعم للمدنيين ‏المتضررين من النزاعات. ‏