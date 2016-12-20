اختطاف موظف بالصليب الأحمر في شمال أفغانستان

اختطف مسلحون موظفا باللجنة الدولية للصليب الأحمر شمال أفغانستان اليوم الثلاثاء بعد أن أوقفوا سيارات تابعة للجنة تقل 4 من موظفيها.
وذكرت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، في نشرتها باللغة الانجليزية، أنه لا تتوافر معلومات حتى الآن بشأن هوية الموظف المختطف، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
وأوضحت الوكالة أن الطريق السريع بين إقليمي قندوز و بالخ شهد حالة من عدم الاستقرار على مدار الأشهر الأخيرة حيث صعدت الجماعات المسلحة المناوءة للحكومة أنشطتها المتمردة في الاقاليم الشمالية الرئيسية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يختطف فيها مسلحون أفرادا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر فقد اختطف المسلحون خمسة من موظفي اللجنة في إقليم غزنة في جنوب شرق البلاد في شهر فبراير ولكنهم أفرجوا عنهم بعد أربعة أيام تقريبا.
يذكر أن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان تأسس عام 1987 ويعمل على منع انتهاكات القانون الدولي الانساني ولحماية المحتجزين وتوفير المياه والصرف الصحي ووسائل الدعم للمدنيين المتضررين من النزاعات.