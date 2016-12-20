اشتباك بين ملاكم سعودي ومصري قبل لقائهما في “ديزرت فورس”

محمود أحمد (صدى):

دخل المصارع مصطفي راشد في شجار مع نظيره المصري أسامة الصعيدي في اشتباك بالأيدي قبل لقائهما في منافسات بطولة الملاكمة للوزن الثقيل “ديزرت فورس” بالعاصمة الأردنية “عمان” .

وتداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع للملاكمان حيث قام احدهما بتوجيه عبارات مستفزة للأخر قبل ان يتدخل طاقم التحكيم للفض بينهما.

يذكر ان الملاكم المصري حسم لقب البطولة لصالحه علي حساب الملاكم السعودي.

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