اشتباك بين ملاكم سعودي ومصري قبل لقائهما في “ديزرت فورس”

اشتباك بين ملاكم سعودي ومصري قبل لقائهما في “ديزرت فورس”
محمود أحمد (صدى):

دخل المصارع مصطفي راشد في شجار مع نظيره المصري أسامة الصعيدي في اشتباك بالأيدي قبل لقائهما في منافسات بطولة الملاكمة للوزن الثقيل “ديزرت فورس” بالعاصمة الأردنية “عمان” .
وتداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع للملاكمان حيث قام احدهما بتوجيه عبارات مستفزة للأخر قبل ان يتدخل طاقم التحكيم للفض بينهما.
يذكر ان الملاكم المصري حسم لقب البطولة لصالحه علي حساب الملاكم السعودي.

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10 تعليقات


  1. بو نايف [ عدد التعليقات: 214 ] 21/12/2016 في
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    1

  2. لايكثـــر [ عدد التعليقات: 18779 ] 21/12/2016 في
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    2

    ياساترهوشه وبين معضلين

  3. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 21/12/2016 في
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    3

    طيب

  4. براغى [ عدد التعليقات: 162 ] 21/12/2016 في
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    4

    بلاش هيافة

  5. سيف✔💯 [ عدد التعليقات: 1271 ] 21/12/2016 في
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    5

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  6. صريح [ عدد التعليقات: 43 ] 21/12/2016 في
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    6

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  7. علي محمد [ عدد التعليقات: 8 ] 21/12/2016 في
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    7

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  8. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7775 ] 21/12/2016 في
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    8

    الهوشه من اللي تدخلوا فجاءه بين الملاكمين

  9. Abdullah [ عدد التعليقات: 63 ] 21/12/2016 في
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    9

    هذا البرنامج تبع mbc ويحولون يجذبون الجمهور اليه لفشل تسويقه هههههه
    علينا يا مناحي يعني تابعونا

  10. abo faris [ عدد التعليقات: 1 ] 21/12/2016 في
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    10

    لقطه الصوره دى غير صحيحه
    بلاش كذب وتهييج بين الشعوب
    حسبنا الله عليكم
    رغم ان ااملاكم السعودى هو من اخطأ
    الا انه تم السيطره على الموقف
    مصر والسعوديه تربطهم علاقات اكبر من تفاهه الاعلام


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