اشتباك بين ملاكم سعودي ومصري قبل لقائهما في “ديزرت فورس”

محمود أحمد (صدى):
دخل المصارع مصطفي راشد في شجار مع نظيره المصري أسامة الصعيدي في اشتباك بالأيدي قبل لقائهما في منافسات بطولة الملاكمة للوزن الثقيل “ديزرت فورس” بالعاصمة الأردنية “عمان” .
دخل المصارع مصطفي راشد في شجار مع نظيره المصري أسامة الصعيدي في اشتباك بالأيدي قبل لقائهما في منافسات بطولة الملاكمة للوزن الثقيل “ديزرت فورس” بالعاصمة الأردنية “عمان” .
وتداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع للملاكمان حيث قام احدهما بتوجيه عبارات مستفزة للأخر قبل ان يتدخل طاقم التحكيم للفض بينهما.
يذكر ان الملاكم المصري حسم لقب البطولة لصالحه علي حساب الملاكم السعودي.
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10 تعليقات
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ياساترهوشه وبين معضلين
طيب
بلاش هيافة
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الهوشه من اللي تدخلوا فجاءه بين الملاكمين
هذا البرنامج تبع mbc ويحولون يجذبون الجمهور اليه لفشل تسويقه هههههه
علينا يا مناحي يعني تابعونا
لقطه الصوره دى غير صحيحه
بلاش كذب وتهييج بين الشعوب
حسبنا الله عليكم
رغم ان ااملاكم السعودى هو من اخطأ
الا انه تم السيطره على الموقف
مصر والسعوديه تربطهم علاقات اكبر من تفاهه الاعلام