الولايات المتحدة توسع عقوباتها الاقتصادية على روسيا

وكالات (صدى):

وسعت الحكومة الامريكية اليوم الثلاثاء عقوباتها الاقتصادية المفروضة على روسيا لتشمل ثمانية كيانات إضافية وسبعة أفراد على خلفية ضم روسيا للقرم.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن وزارة الخزانة الأمريكية قالت إن “هذه العقوبات جزء من هدف الحكومة لمواصلة الضغط على روسيا وتدفيعها ثمنا لاحتلالها لشبه الجزيرة الأوكرانية”.

وأضاف بيان الوزارة أن ستة أفراد عوقبوا لمساعدتهم على توفير الدعم لبنك روسيا الذي فرضت عليه عقوبات في عام 2014 لتوفير الدعم المادي لمسؤول روسي بارز، اأما الشخص السابع فهو متهم بصلته بشركة تبني قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أن الشركات، التي فُرضت عليها العقوبات من ضمنها “إنيستيتيوت سترويبرويكت” وهي شركة روسية متخصصة في بناء الطرق السريعة إلى جانب شركة السكك الحديدية في القرم التي تدعمها الحكومة الروسية وشركة موانئ القرم.