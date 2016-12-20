اجتماع في الأردن لبحث وقف إطلاق النار باليمن

فهمي محمد (صدى):

تعتزم لجنة التهدئة والتسيق عقد اجتماع في الأردن خلال الأيام القادمة لاتخاذ خطوات جدية من أجل تفعيل وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تصريحات تليفزيونية على فضائية “سكاي نيوز عربية”، مساء اليوم، إن لجنة التهدئة والتسيق ستجتمع في الأردن للتحضير لوقف إطلاق النار، مضيفا: “التقيت مع كثير من أعضاء مجلس الأمن للتحضير لتفعيل ورقة الحل الأمني والسياسي”.

وأضاف المبعوث الأممي أن الأفكار التي طرحت في الكويت هي أساس خريطة الطريق المطروحة اليوم.