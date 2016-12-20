تفاصيل الهجوم على قوات الأمن الأردني بـ«الوسية»

عمان (صدى):

تعرضت قوات الأمن الأردنية مساء اليوم الثلاثاء لهجوم جديد في منطقة الوسية التابعة لمحافظة الكرك.

وقال وزير الإعلام الأردني محمد المومني إن أحد المطلوبين أطلق النار على القوات الأمنية في منطقة الوسية، خلال عملية أمنية شنتها قوات الشرطة لتمشيط محافظة الكرك جنوب الأردن من المسلحين، بعد الهجوم الذي وقع أمس الأول الأحد، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم سبعة عناصر أمن.

وأكد المؤمني أن الأجهزة الأمنية ستقوم بالعديد من الحملات الأمنية خلال الأيام المقبلة، مشددا على أن تجمهر المواطنين في موقع العمليات يعرقل جهود رجال الأمن.

وأعلن الوزير عن نجاح الشرطة في القبض على أفراد من “الخلية الارهابية” المتورطة في هجوم الكرك، مشيرا إلى إلى أن أحد المطلوبين قد يكون على قيد الحياة.

ودعا الوزير الأردني وسائل الإعلام إلى عدم نشر أي معلومات أو صور عن عملية الكرك التي لا زالت مستمرة حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين المتطرفين والأمن مساء اليوم في منطقة الوسية بالكرك.

وتشن الأجهزة الأمنية مداهمات تنفذ في الاردن، لاسيما محافظة الكرك، على خلفية عملية الكرك التي أسفرت عن مقتل المسلحين، إضافة إلى 10 من الأجهزة الأمنية ومدنيين وسائحة كندية وإصابة 34 آخرين، وتبنى داعش هذه العملية في وقت سابق اليوم الثلاثاء.