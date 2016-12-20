لحملة البكالوريوس.. وظيفة شاغرة بشركة «عِلم» في الرياض

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت شركة “عِلم”، عن حاجتها لشغل وظيفة وظيفة إدارية شاغرة للرجال، للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكترونيّ، أإن الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في إدارة وتقنية المعلومات، باسم “مدير مكتب إدارة المشاريع”.

وأضافت أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظيفة، يمكن الدخول إلى الرابط من هنا

https://career2.successfactors.eu/career?company=ALELM&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=wfY1wGeeO%2FaqTIcbHhfxi9U%2FOt4%3D