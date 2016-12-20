  • نشر : 2016/12/20 - 11:03 م
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  • الوظائف

لحملة البكالوريوس.. وظيفة شاغرة بشركة «عِلم» في الرياض

لحملة البكالوريوس.. وظيفة شاغرة بشركة «عِلم» في الرياض
فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت شركة “عِلم”، عن حاجتها لشغل وظيفة وظيفة إدارية شاغرة للرجال، للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكترونيّ، أإن الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في إدارة وتقنية المعلومات، باسم “مدير مكتب إدارة المشاريع”.

وأضافت أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظيفة، يمكن الدخول إلى الرابط من هنا
https://career2.successfactors.eu/career?company=ALELM&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=wfY1wGeeO%2FaqTIcbHhfxi9U%2FOt4%3D




3 تعليقات


  1. ب [ عدد التعليقات: 1271 ] 20/12/2016 في
    رد
    1

    طيب والباقية
    !
    ولا ما تناسبكم
    هههههههه
    نزبط الامور
    بإمكاننا فعل ذلك !

  2. ب [ عدد التعليقات: 1271 ] 20/12/2016 في
    رد
    2

    طيب والباقية
    !
    ولا ما تناسبكم
    هههههههه
    نزبط الامور
    بإمكاننا فعل ذلك !

    وإصلاح الامور !

  3. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 21/12/2016 في
    رد
    3

    طيب


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