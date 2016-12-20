للرجال فقط.. الخطوط القطرية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والدمام

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من “الرياض، والدمام”.

وأشارت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الوظائف المتاحة باسم باسم “وكيل دعم مبيعات – محلل المبيعات”، موضحة أن التقديم متاح إلكترونيًا ومستمر حتى 19/ 1/ 2017م، من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف، بعد اختيار الدولة السعودية والاطلاع على شروط كل وظيفة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف، اضغط هنا

http://careers.qatarairways.com/qatarairways/vacancysearch.aspx