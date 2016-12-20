رسميا.. تركيا تتهم حركة «كولن» باغتيال السفير الروسي

وكالات (صدى):

أبلغ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو نظيره الأمريكي جون كيري أن أنقرة وموسكو تعتقدان بأن أتباع رجل الدين فتح الله كولن وراء قتل السفير الروسي أندريه كارلوف.

وكانت انقرة قد اتهمت أنقرة كولن بتدبير انقلاب فاشل في يوليو تموز وهو اتهام ينفيه رجل الدين الذي يعيش في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية.