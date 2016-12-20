وفاة شخصين على طريق رجال المع بعسير

محمد بن طحيطح (صدى):

اوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد الشهري بان عمليات منطقه عسير تلقت صباح اليوم الثلاثاء بلاغ عن وقوع حادث على طريق رجال المع مفرق الدواجن ونتج عن الحادث وفاتين وكان الحادث عباره عن تصادم سياره هايلكس والنترا وباشرت فرق اسعاف مربه الحادث حيث كان البلاغ الساعه 10:13

هذا وقد تابع مدير عام الادارة العامة بمنطقة عسير الاستاذ احمد بن ابراهيم عسيري هذا البلاغ مقدما تعازيه لذوي المتوفين وداعيا الله للمصابين بالشفاء العاجل. مجددا دعوته لجميع الاخوة قائدي المركبات بالتقيد بالسرعه النظاميه والالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة من معهم.