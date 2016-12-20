النيابة الفرنسية تحقيق مع بوجبا ودي ماريا وباستوري

محمود أحمد (صدى):

اعلنت نيابة الأموال العامة في فرنسا عن فتحح تحقيقا حول عمليات تبييض الأموال الناتجة من تهرب ضريبي في كرة القدم بناء علي تسريبات نشرها موقع “فوتبول ليكس”.

وسيتولى التحقيقات المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية في فرنسا.

ويأتي علي رأس اللاعبين الوارد اسمائهم في التسريبات الثلاثي انخيل دي ماريا وخافير باستوري لاعبا منتخب الأرجنتين وفريق باريس سان جيرمان والفرنسي بول بوجبا.