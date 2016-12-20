لجنة التوطين بجازان تطيح بعمالة تبيع شرائح الجوالات

حسن الجعفري (صدى):

أطاحت لجنة التوطين بمنطقة جازان بعدد من العمالة تبيع شرائح الجولات بمحافظة الداير بني مالك الحدودية، فضلا على ضبط مقيم يعمل في صيانة الجوالات.

وكانت اللجنة قامت بزيارة لعدد من المنشآت، أسفرت عن ضبط مواطن وعدد من العمالة تبيع شرائح الجوالات، مقيم يعمل بصيانة الجوالات أثناء تفاوضه مع الزبائن وصيانته عدة جوالات داخل المحل.

وأهابت لجنة التوطين الفرعية في المجاردة بأصحاب المحال التجارية التعاون مع لجنة التوطين، وعدم تمكين العمالة المخالِفة من العمل في السوق حتى لا يتعرضوا للعقوبات ويُطبق بحقهم مخالفات التستر التجاري التي تشمل عقوبات صارمة.

وتقوم اللجنة بناء على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين والمنشآت المخالفة لقرارات وزارة الداخلية ووزارة العمل.