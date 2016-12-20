عقوبات لجنة الانظباط تنتظر الاتحاد

عقوبات لجنة الانظباط تنتظر الاتحاد
محمود أحمد (صدى):

تستعد لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم لتوقيع عقوبات علي نادي الاتحاد لما بدر من جماهير بالقاء زجاجات المياة علي أرضية الملعب خلال لقاء الفتح بالجولة 13 من دوري جميل للمحترفين والذي انتهي لصالح العميد بثلاثة اهدافد لهدفين.
وجاء ذلك بعد ان سجل حكم اللقاء خالد السناني ما بدر من جماهير الفريق واعتراضهم علي قرارات التحكيم في التقرير الخاص بالمباراة.




4 تعليقات


  1. خالد الربياوي [ عدد التعليقات: 404 ] 20/12/2016 في
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    1

    تكفون لاتعاقبونهم بكره يطلع علينا واحد ماهو داري عن الهرجه ومطفي النور يقول الهلال اللي عاقبنا الله يعينا

  2. زائر [ عدد التعليقات: 11 ] 20/12/2016 في
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    2

    يعني قاعدة تسخن …. اكيد علموك

  3. زائر [ عدد التعليقات: 11 ] 20/12/2016 في
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    3

    يعني قاعدة تسخن …. اكيد علموك

  4. Abdullah [ عدد التعليقات: 63 ] 21/12/2016 في
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    4

    كل مشكلة يقولون الهلال السبب حتى الفيفا صارو هلاليه هههههههههه


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