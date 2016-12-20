عقوبات لجنة الانظباط تنتظر الاتحاد

محمود أحمد (صدى):

تستعد لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم لتوقيع عقوبات علي نادي الاتحاد لما بدر من جماهير بالقاء زجاجات المياة علي أرضية الملعب خلال لقاء الفتح بالجولة 13 من دوري جميل للمحترفين والذي انتهي لصالح العميد بثلاثة اهدافد لهدفين.

وجاء ذلك بعد ان سجل حكم اللقاء خالد السناني ما بدر من جماهير الفريق واعتراضهم علي قرارات التحكيم في التقرير الخاص بالمباراة.