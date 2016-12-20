مدرب النصر: قادرون علي هزيمة الفتح

محمود أحمد (صدى):

أكد الكرواتس ماميتش علي جاهزية فريقه لمواجهة الفتح في الجولة 14 من دوري جميل للمحترفين وان فريقه لديه الافضلية لتحقيق الفوز.

وأشار المدرب الكرواتي الي أنه راضي تماماً عن ما قدمه الفريق في الدور الأول من الدوري رغم خسارة بعض النقاط ورغم ظروف الإصابات وغيابات اللاعبين بسبب ارتباطاتهم مع المنتخبات.

وقال:” خلال المرحلة الماضية تعرفت على جميع اللاعبين بفريقي كما إنني عرفت كل الفرق بشكل جيد وواجهنا الجميع بمعايير عالية وطبقاً لهذه المعايير يجب أن نعمل أكثر في المرحلة القادمة بداية من مباراة الفتح هذه المباراة التي لن تكون سهلة فالمركز الذي يحتله الفتح لا يدل على إمكانياته الحقيقية”.

واختتم تصريحاته :”نحن مدركين لقوة الفتح ونعرف انه يسعى من اجل الفوز بوجود مدربه العائد للفريق ولن نسمح لهم بالحصول على النقاط ونسعى أن تكون مباراتنا معهم انطلاقة جديدة للفريق مع بداية الدور الثاني ولا خيار لدينا سوى الفوز”.