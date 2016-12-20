بالفيديو .. “فيحان” ناصحاً الأطفال بالقراءة : كنت في صغري أسرق النقود من أبي لشراء الكتب

عادل الحربي (صدى):

تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لـ “فيحان” المشجع الاتحادي الشهير داخل احدى الفصول و هو يقدم نصائحه لأطفال صغار يحثهم خلالها على القراءة .

و يظهر الفيديو “فيحان”و هو يقول للأطفال كنت و انا صغير أسرق االنقود من أبي لشراء الكتب ، وكنت اقرأ كتب غازي القصيبي وإبراهيم الفقي .

ووجه نشطاء “تويتر” اللوم لفيحان لعدم قدرته على ايصال رسالته الى التلاميذ الصغار كما ينبغي، بينما وجه الآخرون اللوم على مدير المدرسة الذي سمح له بالدخول الى الفصل من الأساس.