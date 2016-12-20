بالفيديو .. “فيحان” ناصحاً الأطفال بالقراءة : كنت في صغري أسرق النقود من أبي لشراء الكتب

عادل الحربي (صدى):
تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لـ “فيحان” المشجع الاتحادي الشهير داخل احدى الفصول و هو يقدم نصائحه لأطفال صغار يحثهم خلالها على القراءة .
و يظهر الفيديو “فيحان”و هو يقول للأطفال كنت و انا صغير أسرق االنقود من أبي لشراء الكتب ، وكنت اقرأ كتب غازي القصيبي وإبراهيم الفقي .
ووجه نشطاء “تويتر” اللوم لفيحان لعدم قدرته على ايصال رسالته الى التلاميذ الصغار كما ينبغي، بينما وجه الآخرون اللوم على مدير المدرسة الذي سمح له بالدخول الى الفصل من الأساس.
11 تعليق
منهو فيحان اصلا ..مشجع اتحادي مشهور !! زمن العجايب والله .
تسرق عشان الكتب الله من الخرط واضح من الصوت والشكل ذبحتك الكتب
الشرهه على من دخل الدلخ هذا في المدرسه واحد سربوت وش يدخلونه للمدرسه المفروض معاقبة مدير المدرسه على السماح لواحد مثل فيحان وش حضرته لا ويحثهم على السرقه الله ياخذ من سمح لك تدخل للمدرسه
والله مهزله هذا قدوه يقول كنت اسرق ومن مين من ابوي والله المفروض هو ومدير المدرسه يتلونهم مع سموعهم على اقرب شارع
” ابعد عنك التسلية والترفيه ”
ههههههههه
ما اصاب فيك سوى دارين البايض
خف علينا ياشكسبير المشكلة السالفة بروحها تقول انا كذبة هالدلخ مايبطل كذب ابد
فاح زمان فيحان للأسف
انهلوا من علم فيحان
يعني ماكنت تسرق علشان بكت الدخان
بعدين التعليم يحتاج للقدوة الحسنة هذا فاشل
هذا هو زمن ((((( الرويبضه )))))
الله اكبر
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة»
التعليم وضعها مزري .. اذا فيحان يدخل على الطلاب وينصحهم .. مهزله و اسفاف