جماعة تابعة لحزب العمال الكردستاني تعلن مسئوليتها عن «هجوم الحافلة» بتركيا

انقرة (صدى):

أعلنت جماعة “صقور كردستان” المتطرفة التابعة لحزب العمال الكردستاني مسئوليتها عن الهجوم الإرهابي، والذي استهدف حافلة تقل عسكريين أتراك مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت المجموعة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنها نفذت الهجوم الانتحاري بدافع الانتقام من الجنود المتهمين بإسالة دماء الآلاف منهم – على حد وصفهم-، في إشارة إلى الأكراد الذين يسقطون برصاص الجيش في مناطق جنوب شرقي آسيا.

وجاء البيان في نبأ نشرته وكالة أنباء “الفرات” المقربة من الانفصاليين الأكراد في تركيا، على ما أوردت “فرانس برس”.

واستهدف هجوم بسيارة ملغومة، السبت، حافلة تقل عسكريين كانت متوقفة أمام جامعة في محافظة قيصري وسط تركيا، وأسفر الهجوم عن مقتل 14 جنديا.

وكانت الجماعة المنبثقة من حزب العمال الكردستاني تبنت في وقت سابق التفجيرين اللذين استهدافا ملعبا في مدينة إسطنبول هذا الشهر، وقتل في الهجوم في 44 شخصا.