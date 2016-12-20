للرجال.. تعليم الباحة تعلن حاجتها لشغل 110 وظيفة شاغرة

إبراهيم الزهراني (صدى):

أعلنت إدارة تعليم الباحة عن حاجتها لشغل عدد (110) وظائف لحراس مدارس البنين والبنات.

واعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش توزيع الوظائف، والتي صدرت بقرار وزير التعليم وتوزعت ما بين (83) وظيفة لمدارس البنات (حارس صباحي مع زوجته)، و(27) حارسًا مسائيًا لمدارس البنين.

ودعا مدير إدارة شؤون الموظفين علي صالح الغامدي بمن تنطبق عليه الشروط والمسجلين ضمن برنامج “ساعد” للخدمة المدنية بسرعة مراجعة مكاتب التعليم في المحافظات، حاملين معهم ملفات التقدم، بدءًا من الأحد الموافق 26/ 3/ 1438هـ، ولمدة أسبوعين كاملين.

وبين مدير إدارة شؤون الموظفين أن الشروط الواجب توفرها في المتقدم لشغل الوظائف، تتمثل: في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومتزوجًا إذا كان متقدمًا لحراسة مدارس (البنات)، ولديه القدرة على القيام بمهام الوظيفة، مع إجادة القراءة والكتابة، وضرورة إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة، وأن يكون العمر موافقًا لما جاء في الشروط وهو ألا يقل عمره عن (35) عامًا لوظائف مدارس البنات، و(25) عامًا لمدارس البنين.

وشدد على أهمية ألا يكون على المتقدم أي حكم سابق في قضية أمنية أو غيرها، واجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة، وكذلك اجتياز الكشف الطبي، مع أهمية أن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية “ساعد”، وألا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو يتقاضى تأمينات اجتماعية.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يمكن زيارة موقع تعليم الباحة الإلكتروني، اضغط هنا http://www.bahaedu.gov.sa/portal/index.php