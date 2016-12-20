انفجار في حي العزيزية المسيحي بحلب أثناء احتفال بأعياد الميلاد

دمشق (صدى):

وقع انفجار مساء اليوم الثلاثاء في حي العزيزية المسيحي في مدينة حلب السورية أثناء احتفال بأعياد الميلاد.

ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم ، مشيرة إلي أن الانفجار وقع على بعد 50 مترا من مكان تجمع عدد من المحتفلين ،مشيرة إلى أن

نشطاء سمعوا دوي انفجار بحي العزيزية في حلب يرجح أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة وذلك أثناء احتفالية بالحي المذكور ، فيما لم ترد حتى اللحظة أنباء مؤكدة عن سقوط ضحايا.