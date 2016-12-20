أردوغان يتعهد بالكشف عن ملابسات اغتيال السفير الروسي

انقرة (صدى):

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً بالكشف الكامل عن ملابسات اغتيال السفير الروسي اندريه كارلوف.

وخلال افتتاح نفق في اسطنبول يربط بين أوروبا وآسيا، قال أردوغان اليوم الثلاثاء إن “قوات أمننا وقضائنا سيحققان في الواقعة بكل تفاصيلها وسيظهران الحقيقة للنور”.

وكانت تركيا وروسيا اتفقتا مساء أمس الاثنين على إجراء تحقيق مشترك في واقعة إطلاق الرصاص على السفير الروسي أمس من قبل شرطي تركي.

وقال أردوغان إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن الهجوم “استفزاز واضح” غرضه التأثير على العلاقات الروسية التركية.

وأضاف أردوغان: “لن نسمح أبداً بالإضرار بعلاقاتنا مع روسيا أو تخريبها”.