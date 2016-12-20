بالصور.. ضبط 3 شاحنات بسكوت ومعمول وحليب أطفال منتهية الصلاحية بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):

ضبطت أمانة منطقة الباحة بالتعاون مع الدوريات الأمنية باحدي نقاط التفتيش ثلاث شاحنات صغيرة محملة بسكوت ومعمول وخلافة وحليب أطفال، في طريقها إلى مدينة الباحة وتهامة .

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة المهندس صديق الشيخي أنه فور تلقي البلاغ من الدوريات الأمنية تم تشكيل فريق عمل بالمراقبين الصحيين، وتبين من خلال الكشف على المواد الغذائية من داخل الشاحنات أنها منتهية الصلاحية مع ظهور علامات عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وعدم وجود شهادة المصنع وبعضها مجهولة المصدر ، حيث تم إتلاف كامل الكميات وتقدر بأكثر من ٥٠ كيلو من حليب الأطفال وبسكوت ومعمول وجاري العمل على استكمال جميع الإجراءات اللازمة .

وأكد على تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وعدم السماح بأي تساهل في هذا الشأن لوقاية المستهلكين وحمايتهم وحرصًا على تأمين إمداد غذائي سليم لرفع المستوى الصحي.