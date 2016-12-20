الحكومة الفلسطينية تشيد بمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني

القدس (صدى):

أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره وتقديره لحكومة المملكة، على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني.

وثمن المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تحويل المملكة مبلغ 61.6 مليون دولار إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية لثمانية أشهر من أبريل وحتى نوفمبر 2016م.

وأشاد المجلس بوقوف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته ومساندته لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.