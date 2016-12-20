بالفيديو.. شجار عنيف لفتيات بجامعة الطائف ينتهي بتدخل الهلال الأحمر

عبدالعزيز القثامي (صدى):
تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لمضاربة نسائية عنيفة وقعت بين عدد من الفتيات بجامعة الفيصلية بالطائف .
تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لمضاربة نسائية عنيفة وقعت بين عدد من الفتيات بجامعة الفيصلية بالطائف .
و يظهر الفيديو حالة من الهلع و الصراخ التي انتابت بعض الفتيات من مشاهدتهن لمشاهد مؤسفة لإعتداء الفتيات على بعضهن بالركل و شد الشعر ، ما ادى لتدخل فرق الهلال الأحمر لإسعاف المصابات في المشاجرة العنيفة و التي لم يعرف سببها حتى الآن .
10 تعليقات
ههههههههههه مضاربة البنات دايم عنيفه ..
ليه جربتها 😁
افا لا والله ماجربت والله لايجعلني اجرب هههههههههه ..
مهنه هقه
سبحان الله والحمدالله.
المفروض طردهم من الجامعه
ممكن نوقف المضاربة نجيب صرصور او ضب نرميه عليهم ينحاشون
ناقصات عقل …
وين المضاربه العنيفه ما شفنا شيء هههههههههههههههههه بس صيحه والامن داخل وفجاه تقلب الامن طالع
الطائف .. كلها تحتاج لإعادة تأهيل .. فيها فساد فضيييع😶