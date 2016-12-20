بالفيديو.. شجار عنيف لفتيات بجامعة الطائف ينتهي بتدخل الهلال الأحمر

بالفيديو.. شجار عنيف لفتيات بجامعة الطائف ينتهي بتدخل الهلال الأحمر
عبدالعزيز القثامي (صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لمضاربة نسائية عنيفة وقعت بين عدد من الفتيات بجامعة الفيصلية بالطائف .
و يظهر الفيديو حالة من الهلع و الصراخ التي انتابت بعض الفتيات من مشاهدتهن لمشاهد مؤسفة لإعتداء الفتيات على بعضهن بالركل و شد الشعر ، ما ادى لتدخل فرق الهلال الأحمر لإسعاف المصابات في المشاجرة العنيفة و التي لم يعرف سببها حتى الآن .




10 تعليقات


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 721 ] 20/12/2016 في
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    1

    ههههههههههه مضاربة البنات دايم عنيفه ..

  2. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9793 ] 20/12/2016 في
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    2

    ليه جربتها 😁

  3. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 721 ] 20/12/2016 في
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    3

    افا لا والله ماجربت والله لايجعلني اجرب هههههههههه ..

  4. عاديلوف-مكة [ عدد التعليقات: 8 ] 20/12/2016 في
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    4

    مهنه هقه

  5. همام [ عدد التعليقات: 265 ] 20/12/2016 في
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    5

    سبحان الله والحمدالله.

  6. أبو خالد [ عدد التعليقات: 586 ] 20/12/2016 في
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    6

    المفروض طردهم من الجامعه

  7. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 281 ] 20/12/2016 في
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    7

    ممكن نوقف المضاربة نجيب صرصور او ضب نرميه عليهم ينحاشون

  8. سيف✔💯 [ عدد التعليقات: 1271 ] 21/12/2016 في
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    8

    ناقصات عقل …

  9. اسيرالاقدار [ عدد التعليقات: 897 ] 21/12/2016 في
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    9

    وين المضاربه العنيفه ما شفنا شيء هههههههههههههههههه بس صيحه والامن داخل وفجاه تقلب الامن طالع

  10. ناقده ومتابعه💕💕 [ عدد التعليقات: 1455 ] 21/12/2016 في
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    10

    الطائف .. كلها تحتاج لإعادة تأهيل .. فيها فساد فضيييع😶


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