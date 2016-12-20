منتخب الشباب يتعادل مع مورتانيا وديا 1/1

محمود أحمد (صدى):

تعادل الومنتخب الوطني للشباب اليوم مع منتخب مورتانيا بهدف لمثله على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز ملعب الجوهرة استعدادا لخوض منافسات مونديال كأس العالم تحت 20 عاما في كوريا الجنوبية بشهر مايو المقبل,

وسجل للمنتخب الوطني اللاعب حسن ابو شراره فيما عادل النتيجة للمنتخب الموريتاني لاعبه فورد تراوري.