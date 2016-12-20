الاتحاد يصدر بيانا بعد خصم الـ3 نقاط

محمود أحمد (صدى):

أصدر نادي الاتحاد بيانا للتعليق علي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصم 3 نقاط من رصيده في بطولة دوري جميل للمحترفين.

وقال النادي في بيانه :”مجلس إدارة نادي الاتحاد يؤكد انه عطفا على القرار الصادر من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والقاضي بحسم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الاول لكرة القدم في مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين ان المجلس بادر على الفوز منذ تلقيه القرار باتخاذ الاجراءات الكفيلة بطلب الغاء هذا القرار حيث تواصل مع الممثل القانوني للنادي والممثل القانوني للاعب داميان اليخاندرو مانسو”.

واضاف البيان :” توضح ادارة الاتحاد بأن ثمة مراسلات واتصالات جرت في هذا الخصوص لوجود التباس في هذه القضية حيث تم تزويد الممثلين القانونيين بكافة المستندات التي يمتلكها النادي المتعلقة بهذا الملف , وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق مع الممثل القانوني للاعب الذي ابدى مشكورا تعاونا كاملا لحل هذه الاشكالية مع لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم مبديا استعداداه للتعاون في حل اي مشاكل اجرائية قد تكون صاحبت عملية سداد مستحقات اللاعب وقام بأرسال خطاب اللجنة الانضباط في الاتحاد الدولي طالبا تعليق قرار حسم النقاط الثلاث علماً بأن مجلس الادارة قام اليوم بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بهذا الخصوص”.