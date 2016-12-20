الصحف البرازيلية تسلط الضوء علي توبيخ الهيئة للاعب النصر

محمود أحمد (صدى):
سلطت الصحف البرازيلية الضوء علي توبيخ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمدافع النصر اللاعب البرازيلي برونو يوفيني بسبب تواجد زوجته رفقة زملاءه في الأماكن المخصصة للرجال بأحد المطاعم.
سلطت الصحف البرازيلية الضوء علي توبيخ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمدافع النصر اللاعب البرازيلي برونو يوفيني بسبب تواجد زوجته رفقة زملاءه في الأماكن المخصصة للرجال بأحد المطاعم.
وقالت صحيفة لانس البرازيلية ان اللاعب برر ذلك بانه لم يكن يعلم بالعادات والقافات السعودية ووعد إنه لن يقوم بتكرار ذلك الأمر.
وكان اللاعب توجه لأحد مطاعم الأكلات الشعبية بالرياض بعد مباراة فريقه أمام الهلال برفقة زوجته وزميله الباراجوياني فيكتور أيالا وتناولوا طعامهم في الجزء المخصص للأفراد.
3 تعليقات
صار خير
ليه تضخيم الموضوع لاعب اجنبي ولم يتم الايضاح له ان هناك شروط بالمطاعم عوائل وعزاب … اعتقد شيء عادي جدا … حنا اذا راحوا بعض العوائل للخارج من عندنا يدخلون اماكن مشبوهة مثلا للشواذ لعدم علمهم بذلك لا وبعض العجز تدخل الفندق وتروح للبار تدور محل تصلي لنها تجهل …. ارتقوا بتفكيركم ولا تنزلون مستوانا امام العالم الخارجي
يسوقامها على روسنا ذا
وفي المباراة السابقه الليماقبل مباراة الهلال ما سواها ؟؟
ولنفرض انه ما يعرف العادات والتقاليد
اكيد له مدير اعمال وله مدرب وله ادارة يفترض يعلمونه العادات واعتقد مالو يوم او يومين لذلك لا يسوق امها على روسنا