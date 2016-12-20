الصحف البرازيلية تسلط الضوء علي توبيخ الهيئة للاعب النصر

محمود أحمد (صدى):

سلطت الصحف البرازيلية الضوء علي توبيخ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمدافع النصر اللاعب البرازيلي برونو يوفيني بسبب تواجد زوجته رفقة زملاءه في الأماكن المخصصة للرجال بأحد المطاعم.

وقالت صحيفة لانس البرازيلية ان اللاعب برر ذلك بانه لم يكن يعلم بالعادات والقافات السعودية ووعد إنه لن يقوم بتكرار ذلك الأمر.

وكان اللاعب توجه لأحد مطاعم الأكلات الشعبية بالرياض بعد مباراة فريقه أمام الهلال برفقة زوجته وزميله الباراجوياني فيكتور أيالا وتناولوا طعامهم في الجزء المخصص للأفراد.