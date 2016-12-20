طفل لوزير التعليم: «نقضي حصص الفنية في غزل الصوف وأقراننا يصنعون الألواح الشمسية»

عادل الحربي (صدى):

تفاعل العشرات على مواقع التواصل الاجتماعي برسالة بليغة كتبها طفل بالصف الثاني المتوسط إلى وزير التعليم، مطالبا إيه بإلغاء مادة التربية الفنية، وتحويلها إلى مادة علمية يستفيد منها الطلاب.

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن رسالة الطفل أبلغ تعبير من طلاب المملكة حول طموحهم مع رؤية المملكة 2030.

وقال الطفل: “إلى وزير التعليم الموقر، إنني أناشدك أن تحذف مادة الفنية وأن تستبدلها بمادة الصناعة والتقدم.. أنا طالب بالصف الثاني متوسط، نقضي حصص الفنية في غزل الصوف وأقراننا في الدول المتقدمة يصنعون الألواح الشمسية! نريد علمًا، نريد أن نرتقي، نريد أن نصنع طاقة شمسية، نريد أن نصنع طاقة من الرياح، نريد أن نصنع أجهزة إلكترونية، نريد علمًا نرتقي به”.

وأضاف الطالب في الرسالة التى ختمها في رسالته التي ختمها، بأنه كتبها بالفصحى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، : “لانريد غزل الصوف فإن جدتي محترفة في غزل الصوف”.